FOTOD | Mõnusad kevadised ilmad jätkuvad oma tõusude ja mõõnadega. Loomad naudivad looduse tärkamist täiel rinnal

Metsad on täis kevadet nautivaid loomi: kitsed lasevad värsketel rohulibledel hea maitsta, põdrad matsutavad põllul talivilja ning rähnid loovad teravalt toksides metsakinnistule uut kinnisvara, kuhu edaspidi pesa vooderdada.

Milline ilm nii metsakodanikke kui ka muid Eesti pinnal elavaid isikuid ees ootab?

Tuleb päikest, tuleb lörtsi

Pühapäevane öö toob tugevnenud kõrgrõhkkonna ning taevas selgineb. Läänekaare tuul rahuneb mõneks tunniks ja õhutemperatuur langeb sisemaal -5 kraadi lähedale, rannikul on kuni +3 kraadi. Varahommikuks termomeetrinäidud tõusevad. Päeval laieneb Skandinaaviast madalrõhkkonna serv üle Läänemere ning tõstab lõuna- ja edelatuule väga tugevaks 15 kuni 20 meetrit sekundis. Taevas kattub pilvedega, vihmahood laienevad üle maa, sekka tuleb ka lörtsi. Õhutemperatuur tõuseb pärastlõunaks +4 kuni +9 kraadini.

Esmaspäeva öötundidel katab Eestit madalrõhkkonna lõunaserv. Sajab vihma, kohati sekka ka lörtsi. Puhub tugev edelatuul, hommikul pöördub saartel loodesse ja paisub tugevamaks. Õhutemperatuur on +2 kuni +7 kraadi. Päeval madalrõhkkond kaugeneb, kuid selle järel on veel sagedasti sajuhooge, mis tulevad enam lörtsi, kohati ka vihmana, õhtul enam lumena. Tuul pöördub kõikjal loodesse ja on väga tugev eelkõige saartel, õhtul ka mandril. Õhutemperatuur on +2 kuni +7, Lõuna-Eestis kuni +10 kraadi.

Teisipäeval jääb Soomes ja Venemaal valitsevaks madalrõhkkond ning selle vahetus läheduses sajab meil vahetevahel lörtsi ja lund. Samal ajal Skandinaavias muutub kõrgrõhkkond mõjusamaks ja sellest vastasseisust tingitult puhub Läänemerel väga tugev loodetuul, meie rannikuvetes on tuul samuti tugev ning puhub öösel edelast ja läänest, päeval pöördub loodesse. Õhutemperatuur on öösel 0 kuni -3, saartel ja läänerannikul kuni +2, päeval +2 kuni +6 kraadi.

Kolmapäeval ulatub üle Skandinaavia lõunaosa ja Läänemere kõrgrõhkkond, ent põhjapoolsed alad jäävad madalrõhkkonna mõjusfääri. Kahe rõhuala piirimail on ilm heitlik - öö hakul võib Eesti idaservas tulla veel üksik lume- ja lörtsihoog. Pärast keskööd muutub taevas mõneks tunniks selgemaks. Hommikuks saabub lääne poolt uus tihedam pilvemass ühes lörtsi ja vihmaga ning õhtul jõuab soojem õhumass. Puhub võrdlemisi tugev tuul läänekaarest. Õhutemperatuur on öösel -3 kuni +2, hommikuks tõuseb, päeval +5 kuni +10 kraadi.