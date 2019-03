Loomaarstid hoiatavad: kevade tulekuga tõuseb roti- ja teomürgistuse oht märgatavalt Lemmikloom RUS 44

Shutterstock

Loomaomanik, ole valvas! Soojade ilmade tulekuga algavad aiatööd ja taas võetakse kasutusele erinevad väetised ning kahjurite tõrjevahendid. Eesti Maaülikooli (EMÜ) väikeloomakliinik tuletab meelde, et näriliste ja tigude peletamiseks kasutatavad mürgid on lemmikloomadele ohtlikud! Mürgi söömise korral on kiire esmaabi tihtilugu elulise tähtsusega!