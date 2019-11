Aasta kõige loomasõbralikumaks teoks valiti Sindi jõe jääst läbi vajunud hundi päästmine

Kõige loomasõbralikum tegu leidis aset ühel veebruari hommikul, kui noormehed märkasid Sindi paisu juures läbi jää vajunud esialgsel hinnangul koera. Mehed tõttasid loomale kiiresti appi, lükates tema teelt jääd eest ära. Kaldale jõudes oli loom väga kurnatud ja alajahtunud.

Noormehed tõid autost rätiku ja kuivatasid looma. Kerge kahtlus oli, et tegemist võib olla ka hundiga, kuid see tundus ebatõenäoline. Loom oli rahulik ja toetas autos oma pea noormehe sülle. Edasi viidi loom juba Liidu juhendamisel Pärnusse kliinikusse, kus lõplikult tuvastati jahimeeste abiga, et tegu on tõesti hundiga. Kliinikus loom toibus, sai kaela võru ja lasti tagasi metsa.

Kõige loomavaenulikuma teo tiitli pälvinud Riigikogu, kes lükkas tagasi karusloomafarmide keelustamist käsitleva eelnõu, on vaenuliku teo kategooriasse esitatud juba teistkordselt.

2017. aastal eelnõu tagasilükkamine võitjaks ei tulnud, kuid jäi võtjast maha vaid 8 häälega. Selle aasta alguses hääletas Riigikogu 28 poolt- ja 25 vastuhäälega ja ühe erapooletuga menetlusest välja 18 parlamendisaadiku esitatud eelnõu, mis näeb ette karusloomafarmide

sulgemise viieaastase üleminekuajaga. 84-st kohal olnud saadikust 30 ei hääletanud, nende seas olid ka Jürgen Ligi (RE) ja Valdo Randpere (RE). Eelnõu algatajatest jättis hääletamata Heimar Lenk (KE).

