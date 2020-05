Kell 10.48 vajati päästjad appi, et viia pardiema koos 14 pardipojaga Politseimaja hoovist jõe äärde. Pardipere ei saanud betoonaiast üles ning seetõttu vajati päästjate abi nende loodusesse tagasi viimiseks. Kell 15.42 teatati häirekeskusele, et koer on kukkunud madala veega kaevu ning ei pääse sealt enam välja. Tühjal krundil olnud pehkinud kaanega kaevust aitasid päästjad koera välja kell 15.50.

Foto: Pärnu päästekomando