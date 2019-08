Keskkonnainspektsioon tuletab meelde, et algaval veelinnujahil järgitaks seadust ja jahinduse head tava

„Varasemalt on olnud probleeme jahituristidega, kes ei ole iga kord kinni pidanud meie jahipidamise nõuetest. Olukorra parandamiseks kehtib teist aastat jahiseaduse muudatus, mille järgi antakse välisriigi jahitunnistuse alusel Eestis jahitunnistuse saanud isikutele veelinnujahiks väikeuluki jahiluba pärast jahindusalase koolituse läbimist. Muudatuse eesmärgiks oli jahituristidele jahindusalaste õigusaktide ning jahinduse hea tava tutvustamine. Oleme seisukohal, et võrreldes varasemate aastatega on jahituristide toime pandud rikkumiste hulk vähenenud. Samuti on paranenud suhtumine loodusesse, kus jahinduse head tava järgides on hakatud tühjasid padrunikestasid ja muid jäätmed koguma prügikottidesse, andes sellega eeskuju kõikidele jahimeestele,“ selgitas Luht.

Keskkonnainspektsioon tuletab meelde, et veelindude küttimisel on keelatud elektrooniliste peibutusvahendite kasutamine, küll aga tohib kasutada mehaanilisi peibutusvahendeid, nagu peibutusviled ja lindude peibutuskujud. Samuti on veelindude küttimisel keelatud kasutada pliihaavleid, et vältida veekogu põhjast toitu otsivatele lindudele mürgistuse tekkimist.

Jahieeskirja järgi võib partlastele, laugule, kajakalistele ja tikutajale pidada jahti 20. augustist 31. oktoobrini. Narva veehoidlal, Võrtsjärvel, Peipsi- ja Pihkva järvel kestab pardijaht 30. novembrini. Hanesid ja laglesid võib küttida alates 20. septembrist kuni 30. novembrini. Jahihooaeg kormoranile algas 1. augustil ning kestab 30. novembrini.