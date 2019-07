Lugeja VIDEO ja FOTOD | Jooksja märkas Viljandimaal haruldast loodusnähtust

"Käisin reede õhtul Viljandimaal Vana-Karistes jooksmas ja märkasin juhuslikult tee peal justkui surnud vihmaussi. Tegemist oli hoopis paljude väikeste ussikestega, kes liikusid sellise kolonnilaadse moodustisena edasi. Hiljem uurides selgus, et tegemist on haruldase nn vaenuköiega (vainuköiega), mis on siis vaenusääse (Sciara militaris) vaklade moodustatud ahel," kommenteeris Andre Allese. Tal õnnestus see omapärane nähtus ka üles filmida.



Vaenuköis ehk vainuköis on üldjuhul 15 cm lai ja võib olla lausa 3-4 m pikk. Vaklade ahelat võib märgata juuli- või augustiöödel niisketes metsades.

Vaenuköiega seondub Eesti rahvakultuuris mitmeid pärimusi. Usutakse, et vaglaahela koost lahutamine annab käele erilised võimed.