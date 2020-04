New Yorgi Bronxi loomaaias osutus positiivseks tiigri koroonaviiruse proov, ka teised tiigrid ja lõvid köhivad

Nadialt võeti proov pärast seda, kui tema ning veel viis tiigrit ja lõvi Bronxi loomaaias hakkasid näitama hingamisteede haiguse sümptomeid, teatas USA Põllumajandusamet (USDA). Teistel loomadel sümptomeid ei ole, vahendab CNN.

„Kuigi neil on mõningane söögiisu langus, läheb Bronxi loomaaia kaslastel muidu veterinaarravi all hästi ning nad on terased, erksad ja suhtlevad talitajatega,“ teatas loomaaed. „Pole teada, kuidas see haigus suurtel kaslastel areneb, sest erinevad liigid võivad uutele infektsioonidele erinevalt reageerida, aga me jätkame nende hoolikat jälgimist ja ootame täielikku paranemist.“

Loomad said nakkuse loomaaia töötajalt, kellel endal sümptomeid ei olnud. Külastajatele on Bronxi loomaaed suletud olnud alates 16. märtsist.

USDA soovitab koroonaviirusega nakatunutel minimeerida kontakte loomadega, kuni on olemas rohkem informatsiooni viiruse kohta.