Perekond jäi karmil moel oma lemmikust ilma: kodu lähedalt kuulihaavadega leitud koera surma põhjuse selgitab lahang

Politsei pressiesindaja kinnitas, et eile veidi enne kuut sai politsei teate, et Pärnumaal Lääneranna vallas Mõisaküla külas leiti põllult suurekasvulise koera laskehaavadega surnukeha. Koer ei olnud ketis ja leiti tema kodukohast umbes 300 meetri kauguselt.

"Meile helistasid kaks naabrimeest, kes koera leidsid," sõnas Mõmmi omanik, "minu poeg läks surnukeha tuvastama ja kui ta mulle kohe telefonile ei vastanud, saingi aru, et on meie Mõmmi. Ta leiti naabri põllult, 70 meetrit meie maast eemal."

Mõmmi ei olnud ketikoer. Kuna perekond elab maal, kus on rahulik ja tihedat liiklust ei ole, sai ka koer vabalt liikuda. Ta oli sõbralik koer ja tervitas saba liputades igat külla tulnud turisti.

"Mõmmi oli see, kes andis kohe käppa ja tekitas sooja emotsiooni. Me tunneme siin maakohas kõik üksteise loomi ja ei arva, et valvekoer peaks olema ketis. Ei saa ju lasta tekkida sellist suhtumist, et kõik mis liigub, tuleb maha lasta, et kui koer ei ole ketis või aedikus, siis on see loomaomanikule paras. Ma annan neile inimestele andeks, sest mingis kontekstis on neil küll õigus, kuid mind jätab see külmaks. Meil on teistmoodi talu ja kes siin on käinud, see teab seda. Kas me muutume üleöö? Kindlasti mitte," sõnab omanik.

Politsei käis juhtunut kohapeal uurimas ja võtab antud juhtumit väga tõsiselt. Koeraomaniku sõnul neil püssikuule kohapealt leida ei õnnestunud, küll aga oli ilmselge, et tegemist oli siiski kuulihaavadega. Surma põhjuse kinnitab lõplikult veterinaararst ja see selgub lahangu ning täiendavate uuringute teel, mis tehakse homme. Röntgenuuringu käigus loodetakse üles leida mõni kuritegu tõendav püssikuul. Juhtunu kõigi asjaolude selgitamiseks on algatatud kriminaalmenetlus paragrahvi alusel, mis käsitleb looma julma kohtlemist.