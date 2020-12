Tähista jõule loomasõbralikult: väldi loomseid koostiosi toidulaual ja kingitustes

Facebooki ürituse “Loomasõbralikud jõulud 2020” all jagavad osalejad kogu jõulukuu jooksul ideid, mida põnevat toiduks valmistada ning mida pista kingipakki. Et loomasõbralike jõulude tähistamine oleks veelgi lihtsam, loositakse kõigi osalejate vahel välja vahvaid kingitusi koostööpartneritelt.

“Jõulud on hoolimise aeg, mistõttu kutsume kõiki üles hoolima nii iseendast kui ka loomadest,” rääkis Loomuse kommunikatsioonijuht Annaliisa Post. “Taimse jõululaua katmine on jõukohane kõigile, sest poodides leiab taimse asenduse kõigile traditsioonilistele jõulutoitutele – verivorstile, praekapsale ja piparkookidele. Loomulikult jagame ürituse all ka retsepte, et inimesed saaksid soovi korral meelistoidud ise valmistada.”

Üritusega kutsutakse üles tegema ka loomasõbralikke kingitusi. “Loomasõbralike kingituste maailm on tegelikult väga lai, näiteks tuleb müügile aina enam vegankosmeetikat, kuid alati ei pea kinkima asju, vaid võiks pakkuda oma lähedastele hoopis kvaliteetaega,” sõnas Post.

Loomasõbralikke jõule tähistavad koos Loomusega veganprogramm "Taimsed valikud", podcast Loomade Hääl, Eesti Vegan Selts, ajakiri Vegan, Mari VEGAN Art, Vegan Restoran V, Commune Cafe, Rohe Kohvik, Kringel, Lisanna kohvik, Veganic, Biomenu, Happy V, Nemoloko, Vöner, Marta Pagar & Kulinaaria, Bon Soya, Paradise Finest Foods, Veganfoodie.ee, Instagrami konto @ohseevegan, Veganmaailm.com, Spice the Spirit, Les Petites, VeganShop, Rohebox, Bioneer ja Taimetoidumess.

Liitu üritusega SIIN: https://www.facebook.com/events/432547714573152