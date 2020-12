Tee abivajavale loomale heategu! Eesti Loomakaitse Selts kutsub osalema jõuluoksjonil

Traditsiooniliselt jõuluoksjonilt saab soetada kingid kõigile - sõbrale, vanematele, elukaaslasele, lemmikloomale või hoopis iseendale. Heategevuslik oksjon toimub ELS-i Facebooki lehel ning kestab kuni 18. detsembri keskööni.

„Jõulud on suurepärane aeg olla olemas oma lähedaste jaoks ja märgata neid, kes kõigi meie abi vajavad. Heategevuslik jõuluoksjon annab hea võimaluse teha kaks ühes - ainulaadne kingitus lähedasele ja heategu loomadele,” kommenteeris ELSi juhatuse liige Kaisa Kaljurand. Kogu summa, mis oksjonil kogutakse, läheb loomade aitamiseks.

Erilised esemed on oksjonile annetanud erinevad Eesti ettevõtted ja disainerid. Esmakordsele esitlusele tuleb ka täiesti uus Eesti disaineri toode. Sellel aastal leiab valikust Good Vibrations pesukomplekti, Mammu Couture’i pehmed dresside komplekti, Pop Optika kinkekaardi ja tasuta silmakontrolli, Kirjastus Koolibri raamatud, KUMA “Queen of Hearts” prossi ja käsitööšokolaadi, PetCity on välja pannud kassi- ja koeratoidud, Euroopa Parlamendi saadik Marina Kaljurand spetsiaalselt temale disainitud prossi jne. Lisaks leiab jõuluoksjonilt veel mitmeid põnevaid tegevusi nagu näiteks sulgpalli eratrenn, mida annab kümnekordne Eesti meister. Iga päev tuleb müüki uus toode.

„Väga tore on näha, et mitmed ettevõtted on jõuluoksjonil osalenud juba algusest peale ja seda lausa juba neli aastat järjest. Nende kinnitust oksjonil osalemiseks ei pea me kunagi kaua ootama. Loomulikult on tore näha, et igal aastal lisandub uusi toetajaid,“ lisas Kaljurand.

Oksjonilt kogutud raha kasutatakse kodutute, hüljatud ja väärkoheldud loomade veterinaarsete protseduuride tasumiseks; loomade elutingimuste kontrollimiseks; hättasattunud loomade toiduabi ja muude loomadele eluks vajalike vahendite tagamiseks; loomade õiguste eest seismiseks ja hea loomapidamise tava tutvustamiseks.

Tee jõulukingi ostuga loomadele heategu!

Oksjonil saab osaleda siin: https://www.facebook.com/media/set/?vanity=eestiloomakaitseselts&set=a.3209707159134803