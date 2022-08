Kas teadsid? 8 kasside oskust ja omadust, mis isegi kassisõpru üllatavad!

1. On kasse, kellele meeldib vesi

Suurem osa kasse väldivad vett nagu tuld, aga mõnele meeldib vesi lausa nii väga, et kasutaksid iga võimalust, et teha üks vesine ja kosutav suplus. Veelembesed tõud on näiteks türgi angoora, maine coon, ameerika bobtail ja ameerika lühikarvaline kass.

2. Kassid on osavad manipuleerijad

Kassiomanikud teavad, et kui kassist lemmikul on kõht tühi või ta leiab, et on ära teeninud maitsva pala, ei hoia ta end tagasi, et sellest märku anda. Ta hõõrub end vastu su jalgu, torgib ettevaatlikult käpaga ning mõni häälekam toob kuuldavale valjuhäälse mjäu. Kuigi valjuhäälne sööginõudmine võib kõlada nagu appikarje või hädakutsung, on see kassi viis oma omanikuga manipuleerida — tulemuseks on ju maitsvat toitu ulatav käsi!

3. Kassid näevad und

Teadlased on teinud kindlaks, et ka kassidel on sarnaselt inimestele REM-une faas, mil on märgata magava looma kiiret silmalaugude liikumist. REM-une faasis aju töötab kiiresti ja selles faasis näebki magaja unenägusid.

4. Šokolaad mõjub kasside närvisüsteemile halvasti



Nii nagu koertelegi, ei maksa ka kassidele šokolaadi anda. Kassid on loodud lihasööjateks ja neil ei ole šokolaadist mingit kasu. Šokolaad võib kasside tervisele lausa ohtlik olla, sest maiuspalas sisalduvad teobromiin ja kofeiin mõjuvad halvasti kassi kesknärvisüsteemile ja südametegevusele. Ehkki üliväikeses koguses šokolaadi ei ole kassile eluohtlik, on parem, kui seda inimeste üht armastatumat maiust kassile üldse mitte anda.

5. Kassid taluvad üsna hästi kuumust

Vaatamata paksule karvkattele taluvad kassid üsna hästi kuumust. Kasside eelkäijad pärinevad kõrbest ja soojad temperatuurid on kassidele pigem meeltmööda. Kui kassil on palav, higistab ta ainult käppade kaudu.

6. Kassid on kaugnägelikud

Seda, mis on otse nende nina all, kassid nii hästi ei näe. Õnneks on neil aga vurrud, mis annavad lähedal asuvate esemete kohta infot.

7. Kass magavad 2/3 oma elust