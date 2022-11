ARVAMUS | Heiki Valner: loomaarst ei hakka otsustama minu lemmiku elu ja surma üle!

Surma ja eesseisva kaotusega leppimine nõuab aega ja seda peab loomaomanikule andma. Mäletan oma esimesi eutanaasiaotsuseid ja need olid ilmselt minu senise elu kõige raskeimad. Lisaks vajasin kindlust, et loomaarst ei eksi ja sestap raiskasin raha ning võtsin diagnoosi lausa kolmest erinevast kliinikust. Lõpuks olin ma valmis lahti laskma, olles täiesti veendunud, et teen oma kallitele sellega vaid head. Tiina Toomet söandas neid igati inimlikke tundeid nimetada aga loomaomaniku „tujuks!“

Enamik loomaomanikest saavad aja möödudes aru. Mõned ei saa ka ja siis tagame vähemalt valuravi. Vahel on läinud isegi niimoodi, et ühe omaniku nõusolekul teostatakse eutanaasia, aga seda vastustavale omanikule öeldakse, et suri loomulikult. Nii on kõigil hing rahul ja ka loom sai piinast lahti.

Saan eesmärgist aru, sest olen isegi kokku puutunud olukordadega, kus lemmikut saab aidata vaid päästev surm. Ometigi ei kipu ma seda väevõimuga peale suruma, vaid ikka selgitamise ja veenmisega, et nii on loomale parem.

Nimelt arvas ta, et ka Maarjamaal on aeg küps eutanaasiat käsitlevateks käitumisjuhisteks, mis maakeeli tähendab seda, et loomaarstil oleks tulevikus seaduslik õigus igal ajahetkel su lemmik tappa, kui ta seda heaks peaks arvama. Kuigi artikli pealkiri viitab justkui tegemist oleks loomaarstide ühise seisukohaga, siis tegelikult on see eksitav. Kohe väga eksitav, sest vähemalt minu tutvusringkonda kuuluvad loomaarstid ei taha küll omaniku tahet ignoreerides lemmikloomi eutaneerida! Ja loomaarste ning assistente on mu tutvusringkonnas väga palju.

Minu tunded on ühtäkki tuju? Olen elanud koos loomaga palju aastaid ja korraga mingi tegelane, kes näeb teda esimest korda, saab ühtäkki ülima õiguse nagu Jumal tema elu üle otsustamiseks? Jääb ära ja paraku paiskab sedasorti „halastustegevus“ loomad veel suuremasse viletsusse, sest kliinikutesse nendega enam minna ei juleta ning hakatakse otsima alternatiivseid ravimeetodeid.

Ma ei saa rääkida muidugi kõikide loomaomanike eest, aga Nõpsi ja Ruudit nüüd küll mingi suvaline tõpratohter hukkama ei hakka. Muide, ilmselt mu Nõpsik olekski esimene, kes surmasüsti oma vanuse ja tervisehäda pärast teda mittetundva loomaarsti käest saaks. Soomes ju ka just nii läks, sest Chupa oli igati terve olemisega, kes sõi-jõi ning hädadki ära tehtud sai. Etteruttavalt ütlen, et see tapatöö jõuab politsei töölauale ja annan ka enda poolt parima, et õiglus võidutseks. Chupat see muidugi tagasi ei too ja perele rahutunnet hinge ei anna.

„Eutanaasia eelduseks on arusaam, et loomaarstidel on oskused ja teave looma kannatusi ära tunda, loomaarstide võimuses on loomade kannatuste vähendamine/kõrvaldamine,“ väitis Toomet.

Lubage vastu vaielda ja väidan, et loomaarstide tase on nii kõikuv ja ebaühtlane, et nii mõnegi tohtri juurde ei soovitaks ma isegi vihavaenlasel oma lemmikuga minna. Lisaks erineb ka kliinikute tehniline võimekus sedavõrd palju, et mõnedes pole isegi parema tahtmise juures võimalik pädevat diagnoosi panna.

Ei hakka täna näiteid tooma ja jätan need tuleviku lugude tarbeks kui kitsa ringi loomaarstide taotlus konkreetselt seaduse kuju võtma hakkab. Meenutan, et väga suur osa Loomapäästegrupi patsiente on eelnevalt mõnes teises kliinikus üheselt surma mõistetud.