ILSE BLOGI | Kas näituste karikad ja rosetid kuuluvad koerale või hoopis peremehele?

Tean, et riskin seda blogipostitust kirjutades üleüldise pahameelega, sest lõppude lõpuks: kes on koer, et talle üldse sõnaõiguse peaks andma. Inimese parim sõber, nagu öeldakse? Parimale sõbrale me enamasti siiski paraku anname sõnaõiguse.

Jäin väga mõtlema ühe arvamusartikli üle, mis mõne päeva eest Delfi Lemmikloomas ilmus ja mis käsitleb seda, kui palju kannatusi valmistab laadaloomale ühest kohast teise loksutamine, võõrastega ette hoiatamata kohtumine, rutiini lõhkumine. Kas koertenäitus on oma olemuselt midagi teistsugust? Vast seetõttu, et koer on inimesest emotsionaalselt sõltuvam kui lehm, aga ometi ei pruugi tallegi meeldida need tingimused, kuhu ta sunniviisiliselt asetatakse. Peaasi, et sõna kuulab.

Kuna Ilse pärineb lugupeetud suguvõsast, siis on kasvataja aeg-ajalt märku andnud, et ta võiks siiski konkureerida. Isegi tänaval astus hiljuti ligi üks koerakasvatajast asjatundja ja tunnustas, et see on puhtalt näitusekoer.

Sellesisulist lubadust ei andnud me targu juba eos, sest ühe koeraga oleme näitustel käinud (selleks palkasime isegi spetsiaalselt händleri), saime mingi karikagi kätte ja samas selgus minu jaoks tõsiasi: kui selle haibi kannatamine pole minu jaoks kärsitu iseloomu tõttu vastuvõetav, siis miks ometigi peaks koer selles osalema? On tal sellest karikast hea meel?

Ilsel ei oleks. Tunnen teda nüüdseks piisavalt hästi, et mõista: rahvarohked kohad, lärm ja võõraste poolt näppimine pole just tingimata see, mida ta oma heaoluks vajaks. Pigem ikka vastupidi, need ajavad tal juhtme kokku. Ütlen talle parem niisamagi, et ta on tubli koer.