ILSE BLOGI | Taksi solidaarne ulg pühendusega saatusekaaslastele: kas jahikoer vääribki surma?

Suuremat sorti hundisõda läks lahti kommentaariumis selle loo all, mis kajastas kahe jahikoera murdmist huntide poolt. Üsna pea sai selgeks, et homo homini lupus est, kuna lahing kahe vastaspoole vahel kujunes sama kompromissituks kui hundi ja jahikoera kohtumine.

Ilse ei taha, et hunte tapetaks. Ikkagi esivanemad. Samavõrra kurb on ta aga liigikaaslaste pärast, kes tööpostil hukkusid. Linnasaksana on tal muidugi hea kõrvalt targutada - hunti ei ole ta isegi kaugelt näinud ja õnneks pole koertejumal teda ka õnnistanud väga kirgliku jahiinstinktiga.

Hundisõdalaste peamine argument on, et koer hoidku võsavillemi kuningriigist eemale, vastasel juhul on ta sissetungija ning juhtub see, mis juhtuma peakski: suure tõenäosusega saab ta otsa. Jahimehed on ise ta sellesse olukorda asetanud.

Jahikoerte omanikud seevastu kinnitavad, et nii nemad ise kui neljajalgsed jahikaaslased teevad kõigest oma tööd - seda, milleks neid ellu on kutsutud. Koer, olgu ta milliseks iganes funktsiooniks aretatud -, on samal ajal ka pereliige, ustav kaaslane. Seepeale meenubki kohe Baskimaal hiljuti aset leidnud surmajuhtum, kus mägedesse jahile läinud mees jäi kaduma ning leiti nädal hiljem elutuna, truu jahikoer kõrval valvamas.

Ent meenuvad ka teised jahikoerad - need, kelle Lõuna-Euroopast Eesti saartele küttima tulnud jahimehed ükskõikselt maha jätsid. Samuti sajad tuhanded galgod ja podencod, kes Hispaania jahihooaja järel oma otsa leiavad või hüljatakse. Õnneks jõuab osa neist ühe loomapäästeorganisatsiooni vahendusel Eestisse hea elu peale, aga mõte jääb samaks: neid koeri kasutatakse esemetena, tööriistadena, kuni nende „parim enne“ läbi saab (ja see võib juhtuda juba kaheaastase koeraga).