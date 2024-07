Need tüütud putukad! Kuidas oma lemmikut nende eest kaitsta?

Kasutage spetsiaalseid koertele ja kassidele mõeldud sääsetõrjevahendeid. Alati veenduge, et tegemist on ohutu tootega, mis on mõeldud lemmikloomadele.

Turul on saadaval erinevaid spetsiaalselt koertele ja kassidele mõeldud sääsetõrjevahendeid. Olemas on pihustid, paiksed turjatilgad (spot-on) ja kaelarihmad. Näiteks turjatilgad Frontline, Advantage, Advantix ja kaelarihm Foresto pakuvad kaitset ka teiste välisparasiitide vastu. Alati tehke kindlaks, et toode on sobiv vastavale loomaliigile. Teatud koertele mõeldud paiksed turjatilgad sisaldavad koostisosi, mis võivad kassidele olla väga ohtlikud, isegi surmavad. Üks peamisi koostisosi, mida tuleb kassidel vältida, on permetriin. Permetriin on tõhus koertel kirpude ja puukide vastu, kuid kassidel võib see põhjustada tõsiseid mürgistusi. Ühtlasi, ärge kunagi kasutage loomadel inimestele mõeldud sääsetõrjevahendeid.