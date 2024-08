ILSE BLOGI | Kuidas me kakajunni abil mäkra peletasime ja selles täielikult läbi kukkusime

Kuna sattus olema kaunis päikesepaisteline pühapäev, rääkisin Ilsega idee kohe läbi. Ta nõustus, et mina võin nii kaua sõprade basseinis solberdada, kuni tema poolprofessionaalina selle mägraasja korda ajab. Niisiis autonina linnast väljapoole ja minek!

Kui kohale jõudsime, selgus, et koeral oli nii suur kakahäda, et ta poetas oma pabulad ilma igasuguse valehäbita kohe esimese ilupõõsa alla. Hakkasime kohmetult taskust kakakotte otsima, kui sõber karjatas: „Ära korja ära! Jumala eest! Igasugune võõras lõhn ajab selle looma minema, ükskõik, kas ta on mäger või rebane!“

Ühtlasi tuletas ta heldimusega meelde 15 aasta tagust aega, kui ühel päeval mööda hoovi lehmakoogi-mõõtu hunnikuid labidaga taga ajas. Toona polnud süüdi mitte mäger, vaid meie dogi, kelle väljaheited olid seda aukartustäratavamad, et tal oli vahel tavaks neid käigu pealt erinevatesse kohtadesse maha poetada.

Esmavajadustega ühele poole saanud, viisime Ilse sauna juurde, et ta jälitustööd alustaks. Kuniks tema siit-sealt hasartselt nuhutas, käisid minu peast läbi hektilised mõtted: OK, rebane või mäger tuleb välja, aga edasi....? Kas ta on agressiivne? Mis saab, kui ta meie taksi puruks rebib? Mida üldse ühe ulukiga peale hakata, kui ise jahimees pole?

Selle mägra- või rebasemõtte olidki tuttavad jahimehed pilte vaadates Andresele pähe pannud. Hoole ja armastusega hoitud muru nägi välja üsna armetu ja oli selge, et rüüstajale mingit kahjunõuet selle eest esitada ka ei saa. Metsloomalegend pädes seda enam, et samade sõprade aia tagant mööduvat isegi karude rada, asi siis väiksematel elukatel aia alt sisse tungida pole!