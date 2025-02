Ettevaatust, koeraomanikud! Hiljuti Saaremaal surnud rebaselt avastati äärmiselt ohtlik nakkushaigus

Tegemist oli möödunud aastal sündinud kutsikaga, kellele Eesti metsloomaühing lasi analüüsid teha vaatamata sellele, et loomal koerte katku tunnuseid ei ilmnenud. Eile saadi proovile vastus ja see kinnitas koerte katku.

Mõne aasta eest kirjeldas PetCity loomakliiniku tegevjuht Jürgen Mitt koerte katku nii: „Tegu on äärmiselt ohtliku ning kergesti nakkuva tõvega, mida on algusjärgus raske diagnoosida. Haigus kulgeb etapiliselt: alguses tekivad hingamisprobleemid ja ninaeritis, mis võivad viidata ka mõnele teisele haigusele. Kui katk juba närvisüsteemini jõuab, on see lihtsamini äratuntav.“