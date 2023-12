Sage mure: kas sinu koera hingeõhk haiseb või lõhnab ta nagu koer? Mida teha?

Loomulikult sa armastad oma koera ja meeldivaid asju, mis temaga kaasnevad, on palju. Kuid sageli on suureks probleemiks just lõhn, mis koeraga kaasneb ja ebameeldiv lõhn on see, millest tahaksid paljud lahti saada. Mis selle põhjustab ja mida ette võtta?

Koera keha

Miks koer lõhnab nagu koer? Koerad ei higista niimoodi nagu seda teevad inimesed. Nad ei erita higistades naha kaudu vedelikku. Küll aga eritavad nad väikestes kogustes higi käpapadjandite ja nahafolliikulite kaudu. Higil on igale koerale omane keemiline koostis ja seetõttu ka lõhn. Inimese ninale võib tunduda, et kõik koerad lõhnavad ühtemoodi, kuid koerte ninad on tundlikumad ja igal loomal on nende jaoks erinev lõhn.

Koerad toodavad ka rasu, mis on vajalik terve naha ja karvkatte jaoks. Sellelgi on kindel keemiline koostis ja lõhn. Lisaks paiknevad koertel kõrvades näärmed, mis toodavad kergelt pärmist lõhna. Kõik need asjad kokku moodustavad normaalse koeraLe iseloomuliku lõhna, mida saab hoida meeldivana, kui koera korralikult ja regulaarselt pesta ning tema karvkatet hooldada.

Ebameeldivaks muutub koeralõhn siis, kui tegutsema asuvad bakterid ja seened ning koera organism ei tööta nii, nagu nad töötama peaks. Kõrvainfektsioonid on üheks levinud näiteks. Kuigi kõrvahaigused võivad tabada igat koera, siis on mõned neist kõrvainfektsioonide suhtes vastuvõtlikumad. Üsna sageli tabavad kõrvahaigused selliseid tõuge, kellel on kõrvade ümber palju karvu või kel on pikad rippuvad kõrvad. Kõrvainfektsioonidega kaaseb üldjuhul ebameeldiv ja intensiivne hais. See sõltub sellest, kui tõsise tõvega tegemist on.