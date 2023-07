Sage mure: mida teha, kui kass oksendab karvapalle?

On selge, et kass lakub ja hoolitseb oma välimuse eest pidevalt, kuid mida saab omanik teha selleks, et terviseriski võimalikult madalana hoida?

Mis karvapalle põhjustab?

Karvapallid tekivad, sest kassid lakuvad end pidevalt. See on normaalne ja vajalik, kuna kass hoolitseb oma hea väljanägemise eest peamiselt ise. Karvapalle esineb sagedamini just pikakarvaliste kasside seas ning enamasti neil, kes end väga hoolikalt lakuvad. Oma välimuse eest hoolitsedes, satuvad lahtised karvad kassi karedale keelele ning ta neelab need alla.

Enamus karvast läbib looma seedekulgla ilma igasuguste probleemideta, kuid kui osa sellest kinni jääb, moodustubki karvapall, mille kass ühel hetkel suure tõenäosusega välja oksendab. Karvapallid kassi kõhus ei meenuta aga üldjuhul ümmargust palli, need on torujad moodustised, sest karvapallid venivad maost söögitorru reisides pikemaks.

Millal karvapallid ohtlikuks osutuvad?

On ebameeldiv näha ja kuulda, kuidas kass karvapalle välja oksendab, kuid see on normaalne. On oluline, et kass seedekulglas moodustunud karvapallid oma kehast välja saab. Kui aga kass lakkamatult ja intensiivselt köhib ja öögib, kuid karvapalli sellele ei järgne, tuleb kiiresti arsti poole pöörduda, sest tegemist võib olla eluohtliku seisundiga! Samuti tuleb veterinaariga konsulteerida kohe, kui loom ei söö või tema kõht on lahti.

Kas karvapallidest saab ka lahti?

Karvapallid ja nende välja oksendamine on täiesti loomulik ning neid ei saa täielikult ära hoida, küll aga saab neid vähendada.