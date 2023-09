Nurrub või uriseb: mida sinu kass sulle alalõpmata öelda püüab?

Tõenäoliselt oled sa märganud, et kassid kulutavad rohkesti aega ja energiat teiste kassidega suhtlemiseks, kuid vaid väga väikese osa sellest suhtlusest moodustavad häälitsused.

Kui nad "räägiksid" nii palju kui viiplevad ehk kehakeelt kasutavad, oleksid nad kodus väga häälekad ja tõenäoliselt saaks sul häälitsustest päris kiiresti kõrini. Enamik inimesi pole kasside kehakeele lugemises nii head, et mõistaksid nende väikeste kõrvaliigutuste ja sabavõngete tähendust, sestap peavad neljajalgsed inimestega suheldes enda arusaadavaks tegemiseks erinevaid "sõnu" kasutama.

"Mjäu" ehk näugumine

Kassipojad kasutavad seda sõna sagedamini kui täiskasvanud kassid. Tihtilugu muud kassipoja suust ei kuulegi. Kuna vastsündinud kassipojad ei kuule ega näe, teevad nad häält, millega püüavad ema tähelepanu. Täiskasvanud kassid seda häälitsust omavahelises suhtluses nii väga ei kasuta, küll aga räägivad kasutavad nad seda inimestega suheldes.

Nurrumine

Rahulolev kass nurrub, see on teadatuntud tõde. Kuid kassid nurruvad ka turvatunde loomiseks, kui nad on näiteks vigastatud või haiged. Kasside nurrumise kuuldav sagedus on umbes 25 korda sekundis ja sel arvatakse olevat raviomadused. Üsna kindlasti toimib see sisemise massaažina ja mõjub väga rahustavalt.

Kurisemine või urisemine

Kurisemine on näugumise ja nurrumise vahepealne häälitsus, mis kassi mõistes on nagu sõbralik tervitus. Kui sa peale pikka tööpäeva koju jõuad, on kass kindlasti uksel vastas. Kuula, mis häält ta siis teeb.

Urin seevastu on aga selge ja hoiatav häälitsus. Kassid kasutavad urinat omavahelises suhtluses ütlemaks "Tõmba tagasi!" Kui teine osapool seda ei tee, järgneb hoiatavale urinale susin ning sellest areneb tihtilugu välja füüsiline kähmlus.