Kasside tõeline armastus: kõik, mida kassimurust teadma pead

Kas muru söömine võib kassile olla kahjulik? Paljud inimesed kasutavad oma aias väetiseid ja pestitsiide. Kui kass sööb kemikaalidega kokku puutunud muru regulaarselt, hakkab see tema tervist mõjutama. Kass võib saada mürgistuse pelgalt muru peal jalutades, sest ühel või teisel moel satuvad kahjulikud kemikaalid tema organismi. Karvkatte külge jäänud mürkained jõuavad kassi organismi hiljem, kui kass end hiljem lakub. Tõenäoliselt suurt osa kasse see ei mõjuta, kuid on ka neid, kes on mürkainete suhtes tavapärasest tundlikumad. Seetõttu soovitavad spetsialistid kassomanikel oma aias mürgiseid kemikaale mitte kasutada.

Murus leiduvad kiudained aitavad aga kassi kõhu korras hoida. Päeva jooksul lakuvad kassid end palju ja nende liivapaberilikule keelele jääb suur kogus karvu. Kuna kassid ei seedi karva, siis kogunevad nende kõhtu karvapallid. See aga tekitab omakorda iiveldust. Murul on kõhtu lahtistav toime ja nii ei teki kassil kõhukinnisust. Nagu ennist mainitud, kutsub muru söömine esile ka oksendamise, mis aitab väljutada organismi kogunenud karvapalle.

Eksperdi sõnul on murus foolhape, mis aitab suurendada kasside vere hapnikusisaldust. Kassid, kelle toit ei sisaldada piisavalt vitamiine, tunnevad muru näksimise järele vajadust. See sisaldab lisaks ka niatsiini ja kiudaineid, mida kassi keha normaalseks toimimiseks vajab. Kui kassil on niatsiini puudus, võib esineda kaalukaotust ja väheneda söögiisu. Ka igemed võivad põletikuliseks muutuda ning sageli tekib verine kõhulahtisus.

Spetsialistidel on kasside muruarmastuse suhtes erinevad arvamused. Peamiselt on kassid lihasööjad ja seetõttu tekib küsimus, kas neil on ikka tegelikult muru süüa vaja? Võib-olla peaks kassile rohelisi asju pakkuma regulaarselt? Mõned teadlased arvavad, et kassid söövad rohelisi taimi, et saada puhtal kujul toitaineid. Lõppude lõpuks söövad ka inimesed aedvilju.

Muru söömine võib olla kahjulik ka toakassidele. Võib-olla oled märganud, kuidas toakass tahab kodus olevaid toataimi näksida? Ta teeb seda samal põhjusel nagu õues elav kass. Paljud potitaimed on aga kassidele mürgised. Nendeks on näiteks aaloe, amarüll, liiliad, paradiisilinnulill ja tulbid. Tasub meeles pidada, et need on vaid mõned tuntumad näited taimedest, mis kassidele kahjulikud on.

Mis oleks hea alternatiiv?

Kui sa pole rohenäpp, aga sooviksid sellegipoolest toatingimustes oma lemmikule muru kasvatada, siis tegelikult on see üsnagi lihtne. Lemmikloomapoodides ja internetis müüakse nii muruseemneid kui ka erinevaid komplekte, milles sisalduvad potid, muld ja seemned. Need on linnakorterisse sobilikud ja spetsiaalselt kasside tarbeks mõeldud. Kassimuru ei ole tema tervisele ohtlik. Ka kaera, rukist, otra ja nisu võib kass näksida palju tahab.

Kuidas kassile sobilikku muru kasvatada?

Soeta internetist või loomapoest seemned ja külva need madalasse potti. Osta selline pott, mida kass kergelt ümber ei aja. Seetõttu võiks pott olla pigem madal ja lai, aga mitte kõrge ja kitsas. Mõned potid on isegi sellised, mis meenutavad pigem kasti ja kus kass saab ka ringi liikuda või lamada.

Täida kast kolmveerand mahus potti istutavatele taimedele mõeldud seguga. Jälgi, et muld ei sisaldaks keemilist väetist, mistõttu on mõistlik eelistada näiteks orgaanilist mulda. Pihusta mullale vett ja lisa see anumasse. Muld võiks olla niiske, kuid mitte ka veest tilkuda. Mulla peale külva seemned ja kata pealmine kiht õrnalt plastkilega. Hoia see otsesest päikesevalgusest eemal seni, kuni väikesed idud tekkima hakkavad.

Kui esimesed idud on tekkinud, vii anum päikesevalguse kätte. Sel ajal ei tohiks kass sellele ligi pääseda, sest ta võib uudishimust mulla üles kaevata. Kui muld tundub vähegi kuiv, pihusta sellele vett, kuid jälgi, et see vesiseks ei muutuks. Liigkastmine soodustab hallituse teket.