Sülekoerte treener annab nõu, kuidas oma väike koer talvel soojas hoida

Lukk on lihtne kinnitusviis, kuid ei ole hea variant, kui selle all ei ole midagi, sest luku kinni ja lahti tõmbamisel võivad koera karvad sinna kergesti vahele jääda. See ehmatab koera ja on tema jaoks valus koegemus.

Rõivastel on erinevad kinnitamise viisid, näiteks takjapaelad, trukid, lukud, nööbid ja erinevad pandlad. Parim on, kui kinnitused asuvad kas seljal või külgedel, need on koera jaoks kõige mugavamad. Nii on ka endal mugav jopet koerale selga panna.

Sobiv riideese laseb koeral vabalt liikuda ja hingata. Tal peab olema mugav. Liiga kitsas rõivas on ahistav ja segav. Veendumaks, kas riideese on paras, pista oma kaks sõrme riideeseme ja koera vahele. Need peavad sinna kenasti mahtuma. Jälgi, et riideese õmbluskohtadest ja õlavöötmest ei kisuks.

Väikest kasvu koertel võib ilmaolude tõttu jalutuskäik lühikeseks jääda, sest nad saavad märjaks, poriseks või neil hakkab külm. Halva ilma korral koera sobivalt riietades saab aga jalutuskäigud meeldivaks ja positiivseks muuta. Koera riietades peaks üle vaatama ka enda riietuse. Sülekoeraga jalutama minnes soovitan valida pigem soojemad riided, sest tempo on aeglane ja koer tahab ka nuusutada. Kui omanikul on külm ja ebamugav, võib ta hakata koera tagant kiirustama ja jalutuskäik ei ole enam nauditav.

Igapäevane liikumine on koera heaolu tagamiseks vajalik. Vahel tuleb seda teha ka käreda pakasega. Külmakraadidega võib mõni tõug vajada lisakaitset, sest mitte kõik koeratõud ei ole kohastunud sellise madala temperatuuri ja külma tuulega elama. Mõnd koera kimbutavad ka terviseprobleemid, mõni on juba eakas ja mõni alles kutsikas - vajadusi, miks koer vajab lisakaitset, võib olla mitmeid.

Vihmase ilma korral sobib vihmakeep. Pikkade varrukatega vihmamantel aitab ka jalad puhtana hoida, kuid paljudele koertele see pikkade varrukatega jope ei istu. Jälgi materjali hoolikalt. See peaks olema vetthülgav, vastupidav ja kerge puhastada. Ka suurus peab selle riideeseme puhul hästi sobima!

Kapsun sobib jaheda, kuid kuiva ilma korral. Koeral on seda mugav kanda, sest materjalid on venivad ja ei takista liikumist. Kampsun võiks olla lühemate varrukatega.

Kutsikale ei tasu ühekorraga palju erinevaid riideid soetada, sest ta kasvab kiiresti ja asjad jäävad kasutult seisma. Kui on vaja, võiksid esimesed riided olla arvestatud kuni paariks kuuks ja seejärel on neid võimlik juurde soetada vastavalt aastaajale, vajadusele ja koera kasvule.

Valides riideeset, soovitan investeerida kvaliteetsematesse kaubamärkidesse, sest materjalid on paremad, need kestavad kauem, on kergesti pestavad ja sihtotstarbelised nii külma kui ka märja ilma korral. Odavad rõivad on tehtud ka kehvemast materjalist. Need kuluvad kiiremini ja ei pruugi tervet hooaega vastu pidada. Kvaliteetsed rõivad aga peavad vastu mitu aastat ja seega on nende ostmine kokkuvõttes odavam.

Helkurid on väga suureks abimeheks igal riideesemel. Osadel riietel on need juba küljes, kuid helkureid võib ka eraldi juurde osta. Neid müüakse nii ripatsi kui ka paela kujul.

Sobiva värvitooni valib omanik oma maitse järgi, kuid arvestada võiks meie kliimaga ning sellega, kus koeraga peamiselt liigutakse. Kui jalutuskäigud toimuvad kuiva ilmaga mööda asfaltteed, siis pole silmatorkavatel ja heledamatel värvitoonidel midagi viga ning jope küljes võib rippuda ka mõnigaid kaunistusi, kui omanikule need väga meeldivad, kuid kui koer jookseb metsa all või põllul ja kannab jopet ka porise ilmaga, siis on mõistlikum tumedamad värvid valida ja liigsed kaunistused, rippuvad ketid, pärlid ja kivikesed ära jätta. Need võivad küll omanikule meeldida, kuid koerale lausa ohtlikuks osutuda, kui miski neist peaks kuhugi kinni jääma, talle käpa alla või hambusse sattuma.

Märjad riided tuleb esimesel võimalusel seljast ära võtta, mitte lasta koeral nendega autos või siseruumides viibida.

Soojad talveriided

Pakase korral tuleks väikesele koerale talveriided selga panna. Parimad rõivad on kahekihilised, peal olgu vetthülgav materjal ja sees soojem vooder, näiteks õhuke fliis, vill, või puuvill. Materjalidena on head ka polüester, polüamiid ja polüakrüül.

Naturaalne pööratud nahk on samuti väga soe ja vastupidav. Meeles peab vaid pidama seda, et neid ei tohi väga kuumas kuivatada, vastasel juhul muutub nahk kõvaks ja rõivas on rikutud.

Kui koera karv läheb rõivast kandes elektrit täis, siis võib selle alla panna ka trikotaažist särgikese. Kummiriie peab küll märga kinni ja on lihtne puhastada.

Hea on, kui rõivaesemel on ka kapuuts või kõrge krae, sest see kaitseb koera kaela ja sobiva suuruse korral mahuvad sisse ka koera kõrvad. Kindlasti peab jälgima, et kapuuts koera vaatevälja ei varjaks ega teda ei segaks.

Samuti peab jälgima, et väiksematel koertel, keda kantakse ka kotis, seal riietega palav ei hakkaks.

6. Mida jalga panna?

Talvel puistatakse tänavatele soola, mis kahjustab koerte käppasid. Käppade säästmiseks võib kasutada jalanõusid. Need hoiavad koera käppasid soojas ka siis, kui õues on väga külm. Poes on saadaval naturaalsest nahast talviseid saapaid, nii eest lukuga, takjaribaga või paeltega. Käpaalustel on enamasti kummine tald, et vältida libisemist. On ka venivaid sokke, mida on lihtsam koerale jalga panna. Jalatseid vali kindlasti koeraga koos, sest need peavad ideaalselt sobima.

Külma korral kasuta ka käpavaha, mida on müügil nii loomakauplustes ja -kliinikutes. Määri sellega koera käpapadjandeid vahetult enne õue minemist ja ka siis, kui oled tuppa tulnud ja käpad ära pesnud. Nii püsivad käpad pehmed ja ei teki lõhesid.

7. Kandekotid

Väiksemate koerte kandmiseks on saadaval palju spetsiaalseid kotte. Need on heaks abimeheks, kui on vaja minna rahvarohketesse kohtadesse või külma ilma korral, kui on vaja koer vahepeal sooja tõsta. Sobiva suurusega kotis saab koer mugavalt pikutada.

Kotte on väga erinevatest materjalidest. Kindlasti peab koerakott olema pealt suletav ja

tugevdatud seintega, et kott hoiaks kuju, kui koer seal sees on. Koer peab saama kotist välja vaadata ja kotil peab olema piisavalt õhuauke, et koeral seal mugav oleks.

Selleks, et kandekott puhas püsiks, on mõistlik panna sinna väikene tekk.