Kas hoida kassi toas või lasta ka õue: 10 ohtu, mis kassi õues varitsevad

On ka inimesi kes käivad ringi ja varastavad kasse. Eriti suur šanss, et pätt teie kassi varastab, on siis kui tegu on tõukassiga. Ent siiski ka sõbralikke kõutse võidakse endaga viia ja kunagi ei tea mis õudsal eesmärgil. On olemas illegaalseid laboratooriume ja muud halba, mis pätile teie kassi pealt raha sisse toob.