Tallinna loomaaed paneb luuletajad puuri

Kell 12 ja 15 loevad-laulavad Homo poeticus'ed nii väikestele kui suurtele liigi- ja hõimukaaslastele. Tallinna Loomaaed on üks põnevam paik me linnakeses ning Vapper ja Rooste on pikalt pidanud sõjanõu sinna asunikeks kolida. Varem on nad koos teinud nt luulelavastuse Henrik Visnapuu tekstidest, sündmustesarja "Emakeeleöö" Kristjan Jaak Petersoni auks, astunud koos üles performance'itega IN-graafika festivalil Pärnus ning avaldanud lasteluuleraamatu "Kollilood" (Rooste tekstid ja Vapperi illustratsioonid).