FOTO | Ei mahu süllegi: kas see on maailma suurim küülik?

Hiidküülik on oma liigi hulgas suurim tõug. Neid ei peeta hinnaliseks mitte ainult suure kasvu, vaid ka iseloomuomaduste tõttu. Nad on inimeste suhtes hellad ja sõbralikud ning sotsiaalsuse poolest võrreldakse neid isegi koertega.

Ameeriklanna Lindsay kinkis küülikupoja oma tütrele Macyle, kui too sai kaheseks. Õige pea oli jänku juba lapsega sama mõõtu. Ta kiidab Cocoa Puffi nimelist küülikut taevani. "Me küll ei teadnud, millesse end segame - see selgus alles pärast uurimistööd internetis - kuid oleme väga rahul, sest loom on lapsega väga õrn," lausus ta. "Meil pole südant teda puuris pidada, kuna ta tahab kogu aeg meie seltsis olla."