Kes iial on proovinud leida üürikorterit nii endale kui lemmikloomale, teab, et omanikud neljajalgsetesse ülearu soojalt ei suhtu. Nüüd on vajadus selliste elamispindade järele hüppeliselt kasvanud, kuna mitusada Ukrainast Eestisse jõudnud põgenikku on kaasa toonud ka koerad-kassid. Selget plaani selle kohta, mis neist edasi peaks saama, pole praegu kellelgi.