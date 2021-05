Riigikogulane Õnne Pillak: meie väärtused on saanud täiskasvanuks, kui oskame loomadest lugu pidada

Te olete üks nendest riigikogu liikmetest, kes toetab karusnahafarmide keelustamise eelnõu. Mis veenab teid seda tegema?

Kui ma nüüd täiesti aus olen, siis ega mind ei olegi väga pidanud veenma. Ma ei ole mitte kunagi saanud aru sellest, miks üldse peaks loomi selliselt kasvatama. Ütleme otse, et suremiseks kasvatama. See ei ole mitte kuidagi inimlik, kui seda sõna võib kasutada. Minu jaoks on see julm ja mina ei suudaks seda kunagi teha. Ootan seda eelnõu ja ootan, et me juba saaksime selle ka vastu võtta.

Millised on teie isiklikud peamised argumendid keelustamise poolt?

Eks igalühel ole elus väärtushinnangud. Minu jaoks on üks väga oluline põhimõte, et iga elusolendi elu tuleb väärtustada. Õpetan seda ka enda lastele. Muidugi on vahel ka tagasilööke. Näiteks kui lasteaiast koju jalutame ja lõpuks on kõik tee peal ette jäänud teod toas, siis saad aru, et ehk tuleb natuke seletada, et kõigile loomadele ja putukatele ei pea oma kodu pakkuma. Minu enda jaoks on kõige suurem argument see, et me oskaks lugu pidada teise elusolendi elust ning et me ei läheks seda elu võtma enda edevuse eesmärgil, enda kasu eesmärgil. Ma arvan, et see võiks olla ka kõigi saadikute jaoks oluline mõttekoht otsustamisel.

Mida ütleb karusloomakasvanduste keelustamine meie ühiskonna väärtuste kohta?

See ütleb seda, et me väärtused on saanud täiskasvanuks, et me küpseme, et meie ühiskond hakkab mõistma seda, et loomadest tuleb lugu pidada, nendest tuleb hoolida. Just eile vaatasin Loomuse koduleheküljel Euroopa kaarti ja minu meelest on hästi tore, et oleme varsti valdava enamuse seas, kes on liitunud selle väärtusruumiga, kelle jaoks karusloomade kasvatamine nende nülgimise eesmärgil ei ole aktsepteeritav.

Kui me vaatame ka Kantar Emori uuringut eelmisest aastast, siis sealt selgus, et 75% Eesti elanikest ei poolda selliste loomade nagu rebaste ja naaritsate kasvatamist ega hukkamist farmides. Tegelikult võiks öelda, et valijalt on mandaat keelustamiseks olemas?